James-Ancelotti, rapporto speciale: tre motivi per sperare nel super colpo. Spunta una frase...

Tra James Rodriguez e Carlo Ancelotti c'è un rapporto speciale: i due si sono conosciuti al Real Madrid e poi il tecnico del Napoli ha convinto il Bayern Monaco ad ingaggiarlo proprio agli spagnoli (prestito biennale) per ritrovarlo in Germania. In totale Ancelotti lo ha allenatoper 51 partite nelle quali il talento colombiano accostato al Napoli ha fornito 18 assist segnando 19 gol. Il feeling che c'è tra i due è uno dei motivi che spinge i tifosi a credere che l'affare, nonostante i mille ostacoli, possa andare in porto. Altri due sono i motivi che conducono all'ottimismo: James Rodriguez è il cognato di Ospina e non è difficile credere che il portiere abbia parlato benissimo della città e della squadra al calciatore. Lo stesso James, un anno fa, svelò che un giorno "avrebbe potuto giocare in Serie A". In passato fu vicino alla Juve che lo cerca ancora, ma il Napoli tenta il gran colpo: ci riuscirà? A breve sapremo...