James, da Milano: "ADL vuole il diritto con obbligo per permettersi altri colpi"

James Rodriguez resta in nome caldo in casa Napoli, come ormai da diversi giorni. Continuano a trattare Napoli e Real Madrid, tra i quali sembra manchi da decidere soltanto la formula di trasferimento con il quale il colombiano dovrebbe approdare in azzurro. Le ultime novità riportate da calciomercato.com svelano anche i motivi per i quali il Napoli continua a spingere il prestito con obbligo di riscatto: "Dopo un primo lungo batti e ribatti, De Laurentiis e Florentino Perez hanno trovato l'accordo a 42 milioni. Manca, ancora, la stretta di mano definitiva sulla formula: Florentino vuole i 42 milioni subito ed in un'unica soluzione per continuare a foraggiare il mercato faraonico che ha in mente. ADL, con la necessità di fare anche altri ritocchi alla rosa e con importanti aumenti salariali ai quali deve far fronte, insiste per traslare il pagamento al prossimo anno, prendendo, questa stagione, James in prestito con obbligo di riscatto".