James, il patrigno: "Sarebbe contento di lavorare con Ancelotti o Simeone. Napoli o Atletico? Ha casa a Madrid..."

La linea che unisce James Rodriguez ed il Napoli continua ad essere motlo spessa ed fonte di discussione nell'ambiente partenopeo. A parlare del colombiano ci ha pensato anche Juan Carlo Restrepo, patrigno dell'attaccante di proprietà del Real Madrid ai microfoni del portale El Larguero: "Ho parlato con lui un paio di giorni fa, è tranquillo. Fortunatamente i sono club di gran nome che sono interessati a James, se lo cercano allenatori come Ancelotti o il 'Cholo' Simeone, sono sicuro che lui sarebbe contento di lavorare con chiunque di loro.

Non ho argomenti per dire se sia più vicino al Napoli o all'Atlético Madrid. James conosce già Madrid ed una cssa in Spagna, questo sarebbe il mio unico argomento, che non ha nulla a che vedere con l'opinione di James.

Non posso dire che Zidane non lo abbia trattato con affetto, sicuramente i gusti sportivi di Zidane non sono compatibili con quanto James può offrire".