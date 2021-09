James in Asia per rilanciarsi verso l'Europa: clausola speciale in favore del PSG

A 29 anni James Rodriguez ha salutato l'Everton e l'Europa, volando in Qatar e firmando un contratto con l'Al Rayyan di Blanc. Ma il nazionale colombiano potrebbe ben presto tornare nel Vecchio Continente tramite una clausola speciale svelata da As. L'ex Real Madrid, accostato anche al Milan nell'ultima sessione di mercato, potrebbe lasciare il sodalizio qatariota a parametro zero nel caso in cui arrivasse un'offerta dal PSG, club fortemente legato al Qatar.