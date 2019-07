James-Napoli, ADL fiducioso che il Real mollerà sul prestito: le ultime

L'affare James Rodriguez va avanti a fuoco lento. Stando a quanto riferito da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis insiste con la sua proposta: prestito da 10 milioni di euro e diritto di riscatto da fissare a 30. Il Real Madrid però non s'è ancora convinto a prestarlo, sebbene dal Napoli ci sia tanta fiducia in tal senso, forte del 'sì' del colombiano. L'operazione è già stata impostata ed è ben avviata, ora non resta che chiuderla. Ma non ci vorrà poco tempo.