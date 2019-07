James-Napoli, Auriemma su Tuttosport: "Real Madrid vuole aspettare il PSG e la Premier"

Le ultime su James Rodriguez dalla penna di Raffaele Auriemma sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport: "Servirà calma e pazienza, l'utilizzo del basso profilo e la fiducia nel patto verbale chiuso tra De Laurentiis e Jorge Mendes. Ogni parola in più potrebbe pregiudicare il buon esito dell'operazione ed è per questo che il Napoli preferirebbe che nell'ambiente del tifo più chiassoso, si evitasse di dire che il colombiano sia ormai un calciatore del Napoli. Sarà una partita a scacchi, nella quale il club azzurro riveste la parte del concorrente più debole, perché non può spingersi troppo oltre nell'offerta: prestito senza obbligo di riscatto da pagare non oltre i 10 milioni e 6,5 di stipendio al calciatore.



Il Real non condivide la formula, perché ha già investito 330 milioni sul mercato e vuole rientrare attraverso la cessione dei cartellini più importanti. C'è l'Atletico Madrid che preme e Florentino Perez si trova combattuto dalla necessità di accontentare Zidane ed evitare di cederlo ai Colchoneros che hanno presentato un'offerta migliore rispetto a quella del Napoli: possono pagare 42 milioni richiesti dal Real. Però Florentino Perez vuole tenere duro, per capire quali effetti avrà al PSG la cessione di Neymar e attendere almeno fino all'8 agosto, quando si chiuderà il mercato della Premier".