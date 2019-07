James-Napoli, Ceccarini: "Non ci sarà muro contro muro col Real, ma la sua volontà è chiara"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla reale situazione legata al possibile arrivo in azzurro di James Rodriguez: "Il giocatore vuole vestire la maglia del Napoli, ma non farà muro contro muro con il Real Madrid. Con Ancelotti ha fatto bene e vuole riabbracciarlo, l'ha fatto capire alla dirigenza spagnola. Ora il Napoli sta cercando la quadra, con il gran lavoro di Jorge Mendes, che spinge per questa destinazione. Posso dire solo che si continua a lavorare forte su questa pista".