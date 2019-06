James-Napoli, la svolta di Marca: "Adidas pagherà il 20% dell'ingaggio!"

Conferme ulteriori dalla Spagna sul buon esito dell'operazione che porterebbe James Rodriguez al Napoli. Il quotidiano Marca fa sapere che l'Adidas, che veste il colombiano, è pronta a pagare il 20% dell'ingaggio del calciatore, dunque finanzierà una parte dei 6,5 milioni che il Napoli garantirà, a stagione, al giocatore del Real Madrid. Un indizio in più sul buon esito di una trattativa spedita verso la fumata bianca. Inoltre Marca spiega che, qualora arrivasse James, il Napoli non acquisterebbe solo un grande calciatore ma aumenterebbe anche l'impatto pubblicitario per la squadra. Un'occasione unica, a quanto pare.