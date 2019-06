James-Napoli scatena le reazioni social delle altre tifoserie: "James a quelle cifre è un regalo. Sensi e Gagliardini..."

Il Napoli è vicino alla chiusura della trattativa per James Rodriguez per 30mln, grazie anche al lavoro dell'agente Mendes col Real. A dare la notizia è stato Gianluca Di Marzio di Sky e sono state centinaia le reazioni sui social anche dei tifosi delle altre squadre. "E' un regalo se pensiamo che noi prendiamo i Sensi a 25", scrivono alcuni tifosi milanisti mentre i cugini interisti replicano con Gagliardini a 30 e Barella a 50. Molti sottolineano l'importanza di avere Ancelotti in panchina e che con Manolas al fianco di Koulibaly il Napoli sarebbe realmente da Scudetto.