James può arrivare in Italia due anni dopo: Jorge Mendez vuole piazzarlo in una big

A propositi di colombiani a Milano, Jorge Mendes sta provando in tutte le maniera a piazzare James Rodriguez al Milan. Lo scrive Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Che non è ancora convinto, per una combinazione di età, stipendio e rendimento, ma che si rende conto anche di non riuscire ancora a trovare una idea adatta per il il trequartista di peso e per fornire maggiore esperienza. Mendes aveva provato a intavolare lo scambio con Leao che peraltro gli avrebbe fruttato doppie commissioni, ma il Milan non ha voluto rinunciare al progetto Leao soprattutto senza corrispettivo economico".