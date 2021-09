James Rodriguez, che flop: il Milan ha preferito Messias a lui

Negli ultimi venti giorni, molti procuratori hanno proposto al Milan diversi profili di giocatori offensivi per completare la rosa di Pioli. Per esempio Isco del Real Madrid è stato offerto più volte, come James Rodriguez. Anche Vlasic del CSKA che poi è finito al West Ham per 28 milioni di euro. Alla fine però Junior Messias ha messo d'accordo tutti, un prestito oneroso con diritto di riscatto che è stato concluso nella notte tra il 30 e il 31 e che ha permesso al brasiliano di realizzare un sogno impossibile solo fino a pochi mesi fa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.