James Rodriguez glissa sul futuro: "Napoli o Torino? Forse Medellín. Penso solo alla Nazionale"

"Preferisco Napoli o Torino? Non lo so, forse Medellín". Ha risposto così James Rodriguez ai giornalisti colombiani sulle voci di mercato che lo vorrebbero al Napoli o alla Juventus. Il talento del Real Madrid glissa sul futuro: "Sono tranquillo, penso solo alla Nazionale. Poi si vedrà". Dalla sua prospettiva, è presto per parlare di mercato. Una cosa è certa, anzi due: il Bayern Monaco non ha esercitato il riscatto di 42 milioni e il Real Madrid vuole cederlo.