James Rodriguez in Italia? Ipotesi Roma per il trequartista seguito in passato dal Napoli

James Rodriguez in Italia? Secondo la stampa qatariota è uno scenario possibile.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez in Italia? Secondo la stampa qatariota è uno scenario possibile. Il trequartista colombiano, 31 anni, si è trasferito solo un anno fa nel Golfo Persico ma vorrebbe tornare a misurarsi nel calcio che conta, pertanto il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Al Watan accosta il giocatore alla Roma, sottolineando come lo scenario della Serie A sarebbe di gradimento a James, che avrebbe la possibilità di completare il grande slam dei 5 maggiori campionati (Monaco in Francia, Real Madrid in Spagna, Bayern in Germania ed Everton in Inghilterra), impresa riuscita solo a Florin Raducioiu, Christian Poulsen e Stevan Jovetic. Altri club interessati sono West Ham, Galatasaray, PSV Eindhoven e Inter Miami. Recentemente James ha rifiutato un'offerta del Botafogo.