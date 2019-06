James Rodriguez, molto più di una suggestione: tre motivi per cui l'affare si può fare

James Rodriguez è una delle grandi tentazioni per il calciomercato del Napoli, molto più che una semplice suggestione: secondo quanto riporta Calciomercato.it, ci sono già stati diversi contatti tra il club azzurro e Jorge Mendes. Mirko Calemme fa il punto della situazione e attraverso il portale spiega tre motivi che possono rendere realizzabile la trattativa

INGAGGIO - In questo momento non è l’ingaggio ad essere l’ostacolo principale: James guadagna circa 6.5 milioni netti fino al 2021, ma potrebbe accettare una cifra leggermente inferiore firmando un quadriennale. Il Napoli, tra l’altro, avrebbe nel decreto crescita un enorme alleato che renderebbe lo stipendio della sua nuova stella tassato appena al 10%.

CESSIONI REAL - Il Real Madrid ha già acquistato Rodrygo per 45 milioni e Militao per 50, che aggiunti alle spese ormai vicine per Hazard e Jovic, costati rispettivamente circa 100 e 60 milioni, diventeranno 255 milioni. Cifra che obbliga Florentino Perez a cedere quanto prima tutti i suoi esuberi, visto anche l’indebitamento per la costruzione del 'nuovo' Bernabeu del costo di 575 milioni. Fonti vicine alla dirigenza del Real Madrid ipotizzano due scenari: il pagamento cash di 42 milioni, o magari quello dilazionato di una cifra più alta intorno ai 50.

SPONSOR - L’attaccante, tra l’altro, è un testimonial Adidas, brand che ha già sottoscritto vari accordi con la società e che potrebbe sostituire Kappa come sponsor tecnico a partire dal 2020.