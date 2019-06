James Rodriguez saluta il Bayern: "Due anni indimenticabili, mi sono sentito a casa. Vi auguro il meglio"

Il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto per James Rodriguez che piace al Napoli. Il giocatore classe ’91 saluta il club bavarese dopo due i due anni di prestito e farà pertanto rientro al Real Madrid, società proprietaria del suo cartellino. Lo stesso colombiano ha salutato così il Bayern: “Il mio più grande ringraziamento va a tutto il club e ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto in modo eccezionale. Ho trascorso due anni indimenticabili a Monaco, mi sono sentito a casa. Conservo i migliori ricordi e auguro al Bayern il meglio per il futuro”.