James, settimana decisiva: novità entro giovedì, serve affondo di ADL per evitare sorprese

Il tempo stringe, serve muoversi, James Rodriguez è sospeso tra Napoli e Atletico Madrid. L'edizione odierna de Il Mattino aggiorna la situazione sul futuro del talento colombiano spiegando che questa settimana potrebbe essere decisiva con novità attese tra mercoledì e giovedì, dunque entro tre giorni. Il Real Madrid è disposto a scendere a 40 milioni ma vuole cedere il calciatore a titolo definitivo, l'Atletico resta in attesa sapendo che James, che ha l'accordo col Napoli, non disdegnerebbe di restare a Madrid, città che conosce molto bene. Ma la società azzurra resta in vantaggio ma occorre muoversi, appunto, per evitare sorprese.