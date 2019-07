James, Venerato: "Le cose non stanno come dice qualche pulcinella, Napoli fermo a prestito con riscatto a 30mln"

Nel corso di Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Rai, Ciro Venerato: "Le cose non stanno come qualche pulcinella vuole far intendere. Il Napoli è fermo ad un prestito gratuito con diritto di riscatto intorno ai 30mln. Il Real Madrid è fermo a 42mln di euro a titolo definito. Ma quello che non si fa oggi si può fare domani, il Napoli ha il sì del giocatore ma se riesce a prenderlo a 30mln in prestito con diritto allora bisogna fare i complimenti a ADL e Giuntoli ed andare a piedi a Lourdes".