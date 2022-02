Joao Pedro al Napoli? Secca smentita Rai: "Nulla di vero, ADL investe su profili più giovani"

Ciro Venerato, intervenuto nel corso di Tg Sport Rai, ha smentito alcuni rumors di calciomercato emersi nelle ultime ore: "Non risulta nessuna trattativa per Joao Pedro. Raccolto secche smentite da Napoli e Cagliari. Il club azzurro non intende investire sul sardo avendo prospetti più giovani da valutare. Il Cagliari conferma di non aver avuto nessun segnale da De Laurentiis o Giuntoli".