Jorginho alla Juve come Higuain e Sarri? L'agente: "Se arriva offerta, la valuteremo..."

Non solo Higuain e Sarri. Anche Jorginho, un giorno, potrebbe andare alla Juventus. Joao Santos, il suo agente, ha parlato a TMW di un possibile interesse a fine stagione della Juventus per il centrocampista, pupillo di Sarri: "Sono certo che a fine stagione arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di qualità. Juventus un'ipotesi che nel caso valuteremmo insieme col Chelsea".