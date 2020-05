Jorginho come Higuain e Sarri? Per la Juve è in cima alla lista come erede di Pjanic

Jorginho potrebbe tornare in Italia. Alla Juve. Lo rivela sul suo sito il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà che scrive: "La Juve, confermiamo, ha messo Jorginho in cima alla lista della spesa per il nuovo centrocampo, intende regalare a Maurizio Sarri lo specialista che più di altri conosce i meccanismi del suo gioco, tenendo conto che il club bianconero farà almeno un paio di colpi nel reparto mediano (Tonali piace sempre moltissimo, come raccontiamo a parte). Occhio, dunque, alla posizione di Pjanic: il bosniaco non è più intoccabil".