Jorginho in panchina da 3 gare, Lampard prova a minimizzare: "Capita in certi momenti..."

Tre partite consecutive in panchina, nell'ultima in campo solo per una manciata di minuti, è una centralità che nel Chelsea è venuta meno. Lampard non vede più titolare Jorginho, centrocampista che Sarri rivorrebbe tanto con sè per consegnargli le chiavi del centrocampo della Juve, ma il manager del Chelsea in conferenza stampa ha provato a far rientrare il caso: "Se un giocatore resta fuori per alcune partite non significa che non rientra più nei miei piani. Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di Jorginho. E' stato fondamentale in questa stagione, dentro e fuori dal campo, e questo non è cambiato, sono molto contento di lui".