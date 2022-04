Jorginho può tornare in Italia: Juventus in pole, ma c'è anche un'altra italiana

La Juventus vuole potenziare il suo centrocampo in vista della prossima stagione e il nome in pole position è quello di Jorginho.

La Juventus vuole potenziare il suo centrocampo in vista della prossima stagione e il nome in pole position è quello di Jorginho. Non più al centro del progetto al Chelsea, l'italo-brasiliano potrebbe partire e il club bianconero ha puntato il mirino su di lui. Tuttavia, secondo Sportmediaset, la Vecchia Signora non vuole svenarsi per un trentenne, pertanto non è disposta a mettere sul piatto più di 10 milioni di euro.

Contropartita e concorrenza

Piuttosto - si legge - sarà valutato l'inserimento di qualche contropartita tecnica, tipo Adrien Rabiot che stuzzica il palato dei Blues. Per l'ex Napoli la Juve deve però superare la concorrenza della Lazio: Sarri lo vorrebbe di nuovo così.