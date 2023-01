Jorginho va all'Arsenal! Accordo lampo per 15mln, ora l'ex Napoli punta allo scudetto

Jorginho cambia squadra ma non città. Secondo le informazioni riportate da Sky Sports UK, Chelsea e Arsenal hanno trovato l'accordo

© foto di www.imagephotoagency.it

Jorginho cambia squadra ma non città. Secondo le informazioni riportate da Sky Sports UK, Chelsea e Arsenal hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista azzurro alla corte di Mikel Arteta per 15 milioni di euro. L'ex di Napoli ed Hellas firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per un'altra stagione.