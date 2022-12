Jorginho vuole tornare a Napoli, dall'Inghilterra: "Piace anche allo United"

Indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal "Daily Mail", danno il Manchester United molto interessato al giocatore

In scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione, ed accostato alla Juventus in chiave mercato, Jorginho, regista classe 1991 della nostra nazionale, potrebbe continuare la carriera in Premier League: indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal "Daily Mail", danno il Manchester United molto interessato al giocatore, e pronto a fare concorrenza ai bianconeri. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.