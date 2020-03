Jovic accostato al Napoli, sul serbo ci sono 3 club di Premier

Uno dei calciatori accostati al Napoli per il prossimo mercato è Luca Jovic, attaccante del Real Madrid. Il serbo non ha confermato quanto di buono aveva fatto con la maglia dell'Eintracht Francoforte e sarebbe in procinto di lasciare la maglia dei Blancos.

LA CONCORRENZA - Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra l'Arsenal sarebbe molto interessato al serbo ma dovrà fare i conti con la concorrenza di Tottenham e Chelsea.