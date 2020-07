Jovic accostato al Napoli, un club inglese in pole per il serbo: i dettagli

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, finito nel mirino anche del Napoli, lascerà con ogni probabilità la Spagna. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano britannico del Daily Mail, il serbo piace moltissimo al Leicester che vorrebbero inserirlo in rosa per affiancarlo a Jamie Vardy. Il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto 31 mln di sterline.