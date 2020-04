Jovic già incedibile? Il Real Madrid pensa di toglierlo dal mercato

Uno dei primi obiettivi del Napoli per l'attacco era Luka Jovic del Real Madrid. L'attaccante serbo, 22 anni, non aveva convinto al suo primo anno in Spagna, ma le sue qualità sono fuori discussione. Ora c'è un problema: l'edizione odierna riportando alcune indiscrezioni locali fa sapere che il club madridista starebbe pensando di blindare il calciatore. Giuntoli tiene aperta la discussione con Ramadani, il manager del giocatore, la cui valutazione è di circa 35 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.