Jovic, il Napoli si tira fuori: in vantaggio il Monaco

Con l'affare Osimhem ad un passo il Napoli si è defilato nella caccia a Luka Jovic. L'attaccante piace al Milan, ma secondo quanto scrive Marca in prima fila per Jovic ci sarebbe il Monaco. Ma dall'Inghilterra si parla del centravanti ex Eintracht Francoforte come possibile obiettivo del Newcastle nel caso vada in porto il passaggio della proprieà del club ad un fondo dell'Arabia Saudita.