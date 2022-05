Juan Jesus, che affare per ADL: costi bassi per un centrale affidabile, cifre e dettagli

Juan Jesus ieri è stato confermato da Aurelio De Laurentiis, che ha esercitato l'opzione per il rinnovo di un altro anno, fino al 2023

Juan Jesus ieri è stato confermato da Aurelio De Laurentiis, che ha esercitato l'opzione per il rinnovo di un altro anno, fino al 2023. Un affare, secondo il Corriere del Mezzogiorno: "Lo scorso agosto Juan Jesus ha sottoscritto un contratto ad 1 milione d’ingaggio più 200mila euro di bonus percepiti in virtù della qualificazione alla Champions League. Un affare per il Napoli che ha potuto accogliere un centrale di qualità ed esperienza".