Junior Firpo, contatti anche col Napoli: le richieste del Barcellona

Junior Firpo lascerà il Barcellona in questa sessione di mercato, a riportare gli aggiornamenti sul terzino sinistro è Calciomercato.it. Il calciatore del Barça ha voglia di rimettersi gioco in un progetto nel quale possa sentirsi protagonista e il club catalano non ostacolerà la sua partenza. Sulle tracce dell'ex Betis ci sarebbero Napoli, Milan e Fiorentina. In particolare i contatti tra l'agente del calciatore e i rossoneri procedono, ma per capire quale club la spunterà bisognerà attendere ancora una decina di giorni. Il Barcellona vorrebbe ricavare dalla sua cessione circa 15 milioni di euro, magari con un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto.