Junior Firpo e Dimarco: due piste per il nuovo terzino

Occhi puntati sulla corsia sinistra per il Napoli, con Cristiano Giuntoli che valuta diversi profili nel ruolo di terzino. Su Gazzetta.it si parla di due piste che possono diventare calde. La prima porta "Junior Firpo, 24 anni, del Barcellona. Con il club catalano c’è già stato un contatto nella scorsa estate, ma la proposta di prestito avanzata dal dirigente napoletano, non soddisfò le esigenze degli spagnoli. Adesso, il ds è intenzionato a riprovarci, magari prevedendo anche d’investire una decina di milioni per garantirsi il cartellino di questo ragazzo che, finora, ha sommato poche presenze in stagione. Sul mercato italiano, interessa Federico Dimarco, 23 anni, esterno sinistro del Verona.