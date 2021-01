Junior Firpo, sfuma pure il Milan dopo il Napoli: problemi personali del giocatore

Brusca frenata nella trattativa del Milan per portare Junior Firpo in rossonero. Secondo quanto riportato da Milannews.it il tutto è legato a questioni personali del giocatore, e non a problemi tra i due club, Milan e Barcellona. La società rossonera aveva pensato al laterale dominicano come rinforzo per le corsie dopo la cessione di Andrea Conti al Parma ma adesso difficilmente si portà arrivare alla fumata bianca.