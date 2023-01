Juve a caccia di un ds, Tuttosport: "Non sarà Giuntoli, non lavorerebbe sotto Calvo"

Nei prossimi mesi - sottolinea sempre Tuttosport - la società andrà alla ricerca di un direttore sportivo operativo

Francesco Calvo è il nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus: dopo che venerdì la sentenza della Corte d’Appello federale ha inflitto ai bianconeri 15 punti di penalizzazione e inibito per 16 mesi il ds Federico Cherubini, ieri il club ha scelto la soluzione interna affidando a Calvo un ruolo per lui completamente nuovo. La decisione - sottolinea Tuttosport - non è frutto dell’emergenza né una nomina pro tempore ma definitiva e rientra nel progressivo riassetto societario. Calvo, come del resto Arrivabene, non è un uomo di estrazione tecnica da un punto di vista calcistico, ma i suoi compiti saranno soprattutto gestionali e di coordinamento del lavoro dell’area tecnica, al quale risponderanno anche Giovanni Manna, ds della Juve Next Gen, e Matteo Tognozzi, responsabile dello scouting bianconero.