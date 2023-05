Juve, Allegri respinge le voci: "Veto su Giuntoli? Assolutamento no! Non ho questo potere..."

Parla così Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida tra Juventus e Milan, rispondendo alla domanda

"Non ho questo potere di veto e comunque sono cose che riguardano la società". Parla così Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida tra Juventus e Milan, rispondendo alla domanda su un suo presunto veto sul nome di quello che sarà il nuovo ds del club (Cristiano Giuntoli sempre in pole, ndr). "Non c'è nessun contrasto. Con la società siamo in linea su tutto.

Io faccio l'allenatore, la società fa le scelte e sono cose su cui non ho mai messo bocca o veto. Io sono molto aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro, io collaboro con tutte le persone che vengono inserite in società. Io non ho il potere, sono cose che riguardano esclusivamente la società".