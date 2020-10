Juve, altro che rinuncia ad Haaland: fu l'attaccante a rifiutare i bianconeri

I colleghi di "Calciomercato.com" tornano sulla trattativa, risalente allo scorso inverno, tra Juventus e Salisburgo per il trasferimento in bianconero di Erling Haaland, bomber classe 2000 della nazionale norvegese finito poi al Borussia Dortmund: il giocatore era praticamente in mano ai bianconeri, ma è stato lo stesso Haaland a "rifiutare" il trasferimento in Italia. Trovano infatti conferma le voci che vorrebbero Haaland spaventato dalla possibilità di non essere titolare alla Juve, da qui l'idea di scegliere la Germania e il Dortmund, club che gli sta dando la possibilità di giocare praticamente sempre, e ad alti livelli.