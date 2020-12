Juve e Roma su Milik, ma non vogliono pagarlo: c'è un rischio per Arek

Non solo la Fiorentina e i club stranieri. Anche Juventus e Roma pensano ad Arek Milik, ma loro lo vorrebbero a zero a fine stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che a questo punto per l'ex Ajax il rischio è di restare fermo fino a giugno rischiando di perdere l'Europeo. Ma è questa l'unica soluzione possibile, a quanto pare, per restare in Italia, tra Roma e, soprattutto, Juventus.