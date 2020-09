Juve-Higuain, si lavora per la risoluzione: ancora nessun accordo

Proseguono i dialoghi fra Gonzalo Higuain e la Juventus per la risoluzione del contratto dell'argentino in scadenza a giugno 2021. La trattativa va avanti, ma per ora non si è ancora arrivati ad un accordo totale tra le parti. Il fratello-agente del Pipita, Nicolas, arrivato a Torino due giorni fa, ha incontrato più volte la dirigenza bianconera per giungere il prima possibile a una fumata bianca. L'ex Napoli dopo la risoluzione chiuderà l’accordo con la sua futura squadra, l’Inter Miami di Matuidi è in pole position.