Juve, il Pjanic-bis sempre più vicino. Dalla Spagna: “Ritorno ad un passo”

Miralem Pjanic è sempre più vicino al grande ritorno alla Juventus. A confermarlo - sottolinea Tuttosport - è il nuovo incontro milanese tra il dg juventino Federico Cherubini e Fali Ramadani, che oltre a essere l’agente dell’ex bianconero è anche il regista dell’operazione sulla tratta Torino-Barcellona. I blaugrana hanno bisogno di effettuare qualche taglio per tesserare nuovamente Leo Messi e per rinnovare la squadra. Dall'altra parte, Pjanic ha capito da tempo che non rientra nei piani dei catalani e vuole tornare in quella Juventus abbandonata un anno fa nello scambio con Arthur.

Una conferma ulteriore arriva anche dalla Spagna, in particolare dal Mundo Deportivo, secondo cui l'esclusione del giocatore dall'amichevole di ieri del Barcellona contro il Salisburgo è l'ultimo segnale sul fatto che il bosniaco sia ormai fuori dai piani tecnici del club catalano.