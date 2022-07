Juve in difficoltà, Gazzetta ammette: "Senza Koulibaly non può far partire De Ligt"

Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando le difficoltà dei bianconeri che senza un sostituto non possono farlo partire

"Semaforo rosso. La Juve va oltre le ricche offerte per Mathijs de Ligt e chiede al difensore olandese di avere pazienza", scrive la Gazzetta dello Sport raccontando le difficoltà dei bianconeri che senza un sostituto non possono farlo partire: "La mossa juventina è chiaramente una cautela per garantirsi l’intesa con Kalidou Koulibaly prima di lasciar partire il proprio gioiello. La logica di mercato non fa una grinza. Gli osservatori, infatti, registrano l’interesse di Chelsea e Bayern per il senegalese del Napoli. E alla Continassa non vogliono certo correre il rischio di restare a mani vuote.

Collegata a questa considerazione, c’è anche la bagarre che si sta creando per Koulibaly. A Napoli, intanto, Aurelio De Laurentiis alza le barricate per provare a tenersi stretto il leader della difesa di Spalletti. E questa resistenza azzurra evidentemente condiziona tutto il resto".