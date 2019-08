Juve in difficoltà nelle cessioni, Mandzukic rifiuta di andare al Psg

Juventus sempre più in difficoltà sul fronte cessioni. Tanti i calciatori in esubero che non vanno via. Le ultime sul sito di Gianluca Di Marzio: "Mario Mandzukic ha deciso. L'attaccante croato della Juventus ha valutato l'offerta del PSG, scegliendo di rifiutare la proposta parigina. L'ex Bayern e Atletico vuole decidere con calma sul suo futuro, non negli ultimi giorni di calciomercato.

Da non scartare comunque l'ipotesi che a gennaio Mandzukic valuti altre strade oltre alla permanenza alla Juventus, come la Cina o un ritorno di fiamma del Manchester United.

Ha valutato offerta ma preferisce decidere con calma il suo futuro e non negli ultimi giorni. Poi nel caso a gennaio sceglierà soluzione migliore per lui e la Juve tra Cina ancora United o altro".