Juve-Inter, sfida anche sul mercato: tre obiettivi in comune, uno gioca al Napoli

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Juventus-Inter si gioca tutto l'anno". Titola così l'articolo del Corriere della Sera edizione Torino dedicata alla speciale sfida di domenica sera, il Derby d'Italia. Sì, perché i 90 minuti del campo sono preceduti da un contorno che rende la sfida un confronto continuo, su vari livelli. Ad esempio sono già cominciate le grandi manovre comunicative delle due parti per scaricare le responsabilità su chi sia il favorito per la vittoria finale dello Scudetto. Un altro round andrà in scena presumibilmente domani, quando i due allenatori Allegri e Inzaghi si presenteranno di fronte ai microfoni della sala stampa.

E ultimo, ma non ultimo, il mercato: ad oggi al centro della contesa troviamo prevalentemente i nomi di un difensore, Tiago Djalo del Lille, e due centrocampisti come Piotr Zielinski del Napoli e Khephren Thuram del Nizza. I nerazzurri comporrebbero volentieri il tandem di fratelli con Marcus, ma i francesi per cederlo chiedono almeno 40 milioni di euro.