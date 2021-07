Juve, Kaio Jorge a prescindere da CR7: duello col Milan per il talento del Santos

Kaio Jorge a prescindere da Cristiano Ronaldo. Come scrivere questa mattina Tuttosport, l'attaccante brasiliano in scadenza col Santos potrebbe arrivare a prescindere dal futuro di CR7. Un affare in prospettiva, questo talento di appena 19 anni che vedrà scadere il suo contratto a dicembre, per il quale andrà però battuta la concorrenza agguerrita del Milan.