Juve, Kaio Jorge occupa uno slot: per far tornare Pjanic serve una cessione

Kaio Jorge sta per arrivare alla Juventus, ma il club bianconero deve fare i conti con gli slot per extra-comunitari. Un aspetto da non sottovalutare, se si considera tutto quello che è accaduto attorno alla trattativa per portare in Italia l’uruguaiano Luis Suarez solo un anno fa. I bianconeri occuperanno lo spazio attualmente a disposizione con il classe 2002 brasiliano; la Vecchia Signora potrà però portare comunque a termine nuovi innesti di calciatori extra UE (al netto dell’eventuale ritorno di Pjanic, che ha passaporto lussemburghese), a patto di effettuare un’altra cessione di un calciatore extracomunitario verso l’estero. In tal senso, da tenere ovviamente d’occhio la situazione di Merih Demiral, che piace ad Atalanta e Lazio ma ha anche richieste dalla Bundesliga, così come Aaron Ramsey.