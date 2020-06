Juve-Milik, Gazzetta: le sirene dall'estero mettono il Napoli in una posizione di forza

La questione Arek Milik continua ad essere un forte rebus. Il polacco continua a rifiutare la proposta di rinnovo del Napoli - è in scadenza il 30 giugno 2021 - come riferisce l'edizione odiera de la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha un accordo con l'agente di Milik, David Pantak, per un ingaggio di circa 5 milioni netti a stagione. Su Milik, oltre al club bianconero, ci sono anche diversi club europei come Atletico Madrid, Tottenham e Newcastle che mettono il Napoli in una posizione di forza per non cedere il polacco ai rivali della Juventus.