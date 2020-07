Juve, non solo Milik e Dzeko: per il dopo-Higuain anche un ex obiettivo azzurro

Non solo Arkadiusz Milik, con cui Paratici sembra aver già raggiunto un accordo, la Juventus sfoglia la margherita dei nomi di mercato per il possibile dopo-Higuain in attacco. Come sottolinea stamane Tuttosport, i bianconero continuano infatti a monitorare anche la situazione di Edin Dzeko, ancora incerto circa la sua permanenza a Roma nonostante il rinnovo della scorsa estate, e quella del francese Alexandre Lacazette, che fu accostato proprio al Napoli qualche anno fa, quando il centravanti giocava ancora al Lione.