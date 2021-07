Juve prima scelta di Icardi e ad Allegri l’idea non dispiace: si può fare ad una condizione

Nel suo focus di mercato dedicato al possibile effetto domino che scatenerebbe l'addio di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain in direzione Real Madrid, con Cristiano Ronaldo a Parigi e Mauro Icardi alla Juventus, il Corriere dello Sport questa mattina si concentra nello specifico sulla situazione di Maurito.

"La Juve è la prima scelta di Icardi, che per la Juve non è mai stato una seconda scelta. L'idea non dispiace ad Allegri", si legge sul quotidiano. Come spiegato, tuttavia, senza l'addio di CR7 è assai improbabile che l'ex Inter possa sbarcare a Torino in questa finestra di mercato.