Juve pronta a scaricare Ramsey, è la chiave per arrivare a Pogba

Tuttosport parla del possibile scambio fra Juventus e Manchester United che coinvolgerebbe Paul Pogba. Il centrocampista francese è oramai al passo d'addio dei Red Devils: la Juve è la società più interessata al suo cartellino ed è pronta a mettere sul piatto Aaron Ramsey, arrivato a luglio del 2019 a parametro zero e che per ora non sta convincendo fino in fondo. La richiesta non può essere più di 70-80 milioni per il centrocampista, l'idea sarebbe quella di limare ulteriormente il prezzo inserendo il gallese più una contropartita di circa 40 milioni.