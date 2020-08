Juve, proposto Khedira per arrivare a Dzeko: Roma non convinta

La Juve sembra fredda sulla pista Milik e tenta di arrivare a Dzeko. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei primi sondaggi con la Roma per Edin Dzeko, la Juventus ha come contropartita anche il cartellino di Sami Khedira, esubero di lusso che però non convince i giallorossi per l'età, l'ingaggio e i tanti infortuni che ha avuto nel corso degli ultimi mesi.