Juve, Ramadani ha proposto (senza successo) Maksimovic: Rugani verso la permanenza

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sui centrali di difesa a disposizione dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Alle spalle di Chiellini, De Ligt e Bonucci, infatti, dovrebbe esserci Daniele Rugani, per il quale però il Napoli è tornato a chiedere informazioni dovesse andare via Manolas.

Nell'ambito dei contatti per Pjanic, il procuratore Fali Ramadani ha anche proposto (senza successo) Nikola Maksimovic, ex Napoli svincolato ora in trattativa col Genoa. Mentre il profilo di Alessio Romagnoli resta attenzionato, ma più per la prossima stagione visto che va in scadenza col Milan.