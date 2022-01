Juve, stagione finita per Chiesa: la prima idea per sostituirlo è un ex obiettivo del Napoli

Dopo l'infortunio di Federico Chiesa, il tecnico della Juventus Allegri ha chiesto ai dirigenti una punta di movimento e non un esterno d'attacco. Il primo sondaggio effettuato è stato per Sardar Azmoun dello Zenit. Il calciatore, in passato obiettivo del Napoli, è in scadenza nel prossimo giugno e potrebbe valere un'operazione low cost. I russi prima dovranno però cercare un eventuale sostituto. A riportarlo è Sky Sport.